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Преимущества нашего выкупа

выкуп за наличные

Оплата сразу наличными или на карту.

выкуп проблемных авто

Выкуп любых автомобилей, в том числе с юридическими проблемами.

выкуп авто с выездом оценщика

Бесплатный выезд оценщика по Москве.

выкуп с услугой эвакуатора

Вывоз транспорта нашими силами, вам не придется ни о чем беспокоиться.

выкуп договор купли-продажи

Выдаём официальный договор купли – продажи

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Пришлите фотографии и описание продаваемого автомобиля в WhatsApp для экспресс оценки онлайн. Далее, обговорите детали и место встречи с нашими выездными специалистами.

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автовыкупМоментальная оценка. Заявка на оценку

Почему выгодней отдать авто под выкуп, чем продавать его самому

Быстро продать свой транспорт самостоятельно не так просто, как представляется на первый взгляд. Это сложная процедура, которая требует изнурительного поиска покупателя с совестью. В результате всегда присутствует риск остаться обманутым.

На этом фоне обращение к скупщикам вполне выгодное решение, позволяющее получить за ТС практически рыночную стоимость. При этом наша компания занимается комплексным юридическим сопровождением и документальным оформлением, избавляя Вас от бюрократических проволочек.

Срочный автовыкуп – это отличный шанс быстро и дорого избавиться от транспортного средства с любым пробегом, независимо от технического состояния. Мы дорого выкупаем элитные и обычные модели, в рабочем или разбитом виде после ДТП. Работаем с автомобилями, находящимися в залоге, кредитные, лизинговые или в отношении которых действует запрет на регистрацию. При обращении к нам, вам не придётся платить за осмотр, оценку и эвакуацию.

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Как происходит срочный выкуп автомобиля

1

Заявка.

Обращение к нам через форму на сайте или напрямую по контактным номерам.

Заявка на срочный выкуп авто
2

Оценка.

По фото или видео мы сообщаем оценочную стоимость. Если вас она устраивает, то наш оценщик бесплатно приедет в удобное время в любой район Москвы или Московской области.

Оценка, стоимость выкуп автомобиля
3

Получение денег.

Мы даем полную сумму в день обращения. На усмотрение клиента, средства выплачиваются наличными или производится безналичный расчёт.

получение денег за выкуп авто
4

Оформление бумаг.

Все документы заполняются на месте. Заключается и подписывается договор.

Выкуп автомобиля Оформление бумаг
автовыкуп в whatsappМоментальная оценка. Заявка на оценку

Что влияет на оценку стоимости машины

Документы для выкупа автомобиля

Пробег и год выпуска модели

выкуп при наличие дилерского обслуживания

Дилерское
обслуживание

выкуп автомобиля целостность

Общая целостность, состояние кузова и резины

выкуп при наличие ключей

Наличие на руках ПТС, СТС

Необходимые документы

Сделка происходит с учётом всех норм действующего законодательства. Потребуются следующие документы:

Выкуп при наличии паспорта

Паспорт автовладельца или генеральная доверенность

Выкуп при наличии техпаспорта

ПТС – техпаспорт автотранспорта

Выкуп при наличии СТС

СТС – свидетельство о регистрации ТС

Выкуп при наличии ключей от авто

Комплект ключей

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Наши услуги автовыкупа

Если транспортное средство не подлежит восстановлению, и вы уверены, что не сможете продать его за нормальную сумму, то позвоните в нашу компанию.

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Выкуп автотранспорта в залоге

Выкуп автотранспорта в залоге

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Для утилизации

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Выкуп автомобилей без документов

Скупка автомобилей в любом районе Москвы

Мы предлагаем срочный выкуп в любом административном округе столицы:

Оставить завку

Выкупаем автомобили всех марок

Нас интересуют отечественные модели и иномарки.


Почему продать нам - выгодно?

  1. Поможем быстро и выгодно продать битую машину;
  2. Гарантируем честную и оперативную оценку: с выездом на место или по фотографии;
  3. Предлагаем дорогой выкуп авто: вы можете получить до 99% от рыночной стоимости;
  4. Бесплатно предоставляем услуги эвакуатора;
  5. Даём экспертные консультации по любым интересующим вопросам;
  6. Удобные формы взаиморасчётов: наличная и безналичная оплата;
  7. Самостоятельно снимаем с учёта и занимаемся перерегистрацией без участия клиента.

Ответы на популярные вопросы

Срочный выкуп авто осуществляется в течение получаса от момента оценки.
Выкуп битой машины после ДТП происходит на общих основаниях. Наш специалист осмотрит характер повреждений и назначит справедливую сумму. Забираем неисправные ТС самостоятельно, избавляя вас от необходимости транспортировки.
Выкуп кредитного авто зависит от ситуации. Если оценочная стоимость выше остатка задолженности, мы погасим кредит перед банком своими средствами, и выплатим оставшуюся часть вам на руки. Если меньше, долг погашается совместно: мы вносим сумму за транспорт, остальную часть уплачивает клиент. Делается это одновременно, чтобы снять обременение.
Выкуп обычно происходит на территории автовладельца. Это удобно всем участникам, обеспечивает экономию времени.
Наши специалисты оказывают полное юридическое сопровождение. Мы соблюдаем все законодательные нормы и требования, что обеспечивает правовую чистоту сделки.
Нет, не нужно. Заявленная оценщиком сумма является окончательной, продавец не несёт никаких дополнительных расходов.

Выкупленные нами транспортные средства

MITSUBISHI PAJERO

MITSUBISHI PAJERO

Год: 2012
Пробег: 125000 км
Выкуплен за: 1 350 000 ₽
RANGE ROVER SPORT

RANGE ROVER SPORT

Год: 2010
Пробег: 115000 км
Выкуплен за: 1 050 000 ₽
AUDI A4

AUDI A4

Год: 2012
Пробег: 90000 км
Выкуплен за: 750 000 ₽
KIA SPORTAGE

KIA SPORTAGE

Год: 2013
Пробег: 137000 км
Выкуплен за: 900 000 ₽
MERCEDES-BENZ W222

MERCEDES-BENZ W222

Год: 2014
Пробег: 87000 км
Выкуплен за: 2 700 000 ₽
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Отзывы

Срочно потребовались деньги, в банке с кредитом отказали, поэтому решил продать свою Тойоту Камри. Сначала пробовал реализовать её через рынок, но звонили только перекупщики, да и названная цена не устраивала. Знакомый посоветовал воспользоваться автовыкупом. Сделка прошла быстро и спокойно. Цена полностью устроила.

Артём

Моя первая серьёзная авария, и Huyndai Solaris превратился в малопривлекательную груду железа. Думала продать на запчасти, но не устроила слишком низкая цена. В компании предложили вполне адекватную сумму, купили автомобиль очень быстро, деньги выплатили сразу.

Елена

Выгодно продал ВАЗ 2114 с большим пробегом. Ездил больше 7-ми лет. Стоимость назвали даже больше, чем рассчитывал, поэтому смог купить новую Ладу Веста без автокредита.

Сергей

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