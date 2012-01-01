Преимущества нашего выкупа
Оплата сразу наличными или на карту.
Выкуп любых автомобилей, в том числе с юридическими проблемами.
Бесплатный выезд оценщика по Москве.
Вывоз транспорта нашими силами, вам не придется ни о чем беспокоиться.
Выдаём официальный договор купли – продажи
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Пришлите фотографии и описание продаваемого автомобиля в WhatsApp для экспресс оценки онлайн. Далее, обговорите детали и место встречи с нашими выездными специалистами.
Почему выгодней отдать авто под выкуп, чем продавать его самому
Быстро продать свой транспорт самостоятельно не так просто, как представляется на первый взгляд. Это сложная процедура, которая требует изнурительного поиска покупателя с совестью. В результате всегда присутствует риск остаться обманутым.
На этом фоне обращение к скупщикам вполне выгодное решение, позволяющее получить за ТС практически рыночную стоимость. При этом наша компания занимается комплексным юридическим сопровождением и документальным оформлением, избавляя Вас от бюрократических проволочек.
Срочный автовыкуп – это отличный шанс быстро и дорого избавиться от транспортного средства с любым пробегом, независимо от технического состояния. Мы дорого выкупаем элитные и обычные модели, в рабочем или разбитом виде после ДТП. Работаем с автомобилями, находящимися в залоге, кредитные, лизинговые или в отношении которых действует запрет на регистрацию. При обращении к нам, вам не придётся платить за осмотр, оценку и эвакуацию.
Оцените стоимость автомобиля
Мы перезвоним через 5 минут и сообщим стоимость
Как происходит срочный выкуп автомобиля
Заявка.
Обращение к нам через форму на сайте или напрямую по контактным номерам.
Оценка.
По фото или видео мы сообщаем оценочную стоимость. Если вас она устраивает, то наш оценщик бесплатно приедет в удобное время в любой район Москвы или Московской области.
Получение денег.
Мы даем полную сумму в день обращения. На усмотрение клиента, средства выплачиваются наличными или производится безналичный расчёт.
Оформление бумаг.
Все документы заполняются на месте. Заключается и подписывается договор.
Что влияет на оценку стоимости машины
Пробег и год выпуска модели
Дилерское
обслуживание
Общая целостность, состояние кузова и резины
Наличие на руках ПТС, СТС
Необходимые документы
Сделка происходит с учётом всех норм действующего законодательства. Потребуются следующие документы:
Паспорт автовладельца или генеральная доверенность
ПТС – техпаспорт автотранспорта
СТС – свидетельство о регистрации ТС
Комплект ключей
Наши услуги автовыкупа
Если транспортное средство не подлежит восстановлению, и вы уверены, что не сможете продать его за нормальную сумму, то позвоните в нашу компанию.
Выкупаем автомобили всех марок
Нас интересуют отечественные модели и иномарки.
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BMW
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Mercedes-Benz
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Toyota
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Mazda
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Chevrolet
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Ford
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Volkswagen
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KIA
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Nissan
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Hyunday
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Renault
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Honda
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Citroen
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Mitsubishi
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Audi
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Land Rover
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Peugeot
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Suzuki
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Lexus
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INFINITI
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Jaguar
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Mini
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Chery
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Fiat
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Geely
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Daewoo
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Acura
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Alfa Romeo
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Ferrari
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Lamborghini
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Aston Martin
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Bentley
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Bugatti
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Rolls Royce
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Porsche
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Opel
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Holden
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Venturi
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Skoda
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Jac
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FPV
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Ssang Yong
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ВАЗ
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ГАЗ
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УАЗ
Почему продать нам - выгодно?
- Поможем быстро и выгодно продать битую машину;
- Гарантируем честную и оперативную оценку: с выездом на место или по фотографии;
- Предлагаем дорогой выкуп авто: вы можете получить до 99% от рыночной стоимости;
- Бесплатно предоставляем услуги эвакуатора;
- Даём экспертные консультации по любым интересующим вопросам;
- Удобные формы взаиморасчётов: наличная и безналичная оплата;
- Самостоятельно снимаем с учёта и занимаемся перерегистрацией без участия клиента.
Ответы на популярные вопросы
Выкупленные нами транспортные средства
MITSUBISHI PAJERO
RANGE ROVER SPORT
AUDI A4
KIA SPORTAGE
MERCEDES-BENZ W222
Отзывы
Артём
Елена
Сергей