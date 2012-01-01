Почему выгодней отдать авто под выкуп, чем продавать его самому

Быстро продать свой транспорт самостоятельно не так просто, как представляется на первый взгляд. Это сложная процедура, которая требует изнурительного поиска покупателя с совестью. В результате всегда присутствует риск остаться обманутым.

На этом фоне обращение к скупщикам вполне выгодное решение, позволяющее получить за ТС практически рыночную стоимость. При этом наша компания занимается комплексным юридическим сопровождением и документальным оформлением, избавляя Вас от бюрократических проволочек.

Срочный автовыкуп – это отличный шанс быстро и дорого избавиться от транспортного средства с любым пробегом, независимо от технического состояния. Мы дорого выкупаем элитные и обычные модели, в рабочем или разбитом виде после ДТП. Работаем с автомобилями, находящимися в залоге, кредитные, лизинговые или в отношении которых действует запрет на регистрацию. При обращении к нам, вам не придётся платить за осмотр, оценку и эвакуацию.